شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رياض عبد الستار: لا مكان لأصحاب الأجندات الخاصة علي أرض الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب،إن التاريخ سيكتب أن هناك نواباً شرفاء وسيضعهم في قائمة الشرف لأنهم أقدموا علي تعديل الدستور بما يحقق صالح الوطن.

واضاف عبد الستار، الذي وافق علي مبدأ تعديل الدستور خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أنه علي كافة أصحاب السبوبة والمرتزقة علي حد وصفة، وأصحاب الأجندات الخاصة، أن يستوعبوا الدرس، متابعاً : لا مكان لكم علي أرض الوطن.

وفي سياق متصل، علق رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أثناء المناداة علي النائبين معتز محمود، وسيف العبادي، بأنهم مرضي أولهم في فرنسا، و الثاني في مستشفي دار الفؤاد، فندعو لهم بالشفاء.

من جانبها طالبت النائبة سليفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بعدم السماح بالتدخين أثناء انعقاد اللجنة التشريعية والدستورية، لمناقشة التعديلات الدستورية، لاسيما وأنه قد يتسبب في عدم حضور غير المدخنين.