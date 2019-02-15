شكرا لقرائتكم خبر عن نافع هيكل: مشاركة الرئيس بمؤتمر ميونخ يساعد على توطين التكنولوجيا بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال النائب نافع هيكل، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن حزب الوفد، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى ألمانيا للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2019، سيكون لها مكاسب في العديد من الاصعدة سواء بجذب الاستثمارات الألمانية ونقل وتوطين التكنولوجيا في عدد من المجالات في مقدمتها صناعة السيارات والارتقاء بمستوى التعليم في مصر إستناداً إلى الجودة الألمانية سواء فيما يتصل بالتعليم الجامعي أو الفني، فضلاَ عما أصبحت تمثله ألمانيا من أهمية كأكبر مصدر للسياحة الأوروبية لمصر.

وأضاف هيكل، في بيان له، اليوم الخميس، أن مصر شهدت خلال الفترة الراهنة رغبة كبيرة من الشركات الألمانية للسيارات في التعاون مع مصر نظراً للثقة الكاملة فى القيادة المصرية وتوجهها لتذليل كل العقبات التي تعترض عملية الاستثمار وتوفير كافة الإمكانات والضمانات وحماية مناخ مواتي للاستثمار، فضلاً عن عدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها المُؤشرات القوية للاقتصاد المصري وقانون الاستثمار الجديد ومعدلات النمو الاقتصادي السنوية المستقرة والقوية التي تجاوزت 5%، التي كانت سبباً رئيسياً في اتخاذ الشركة قرار استئناف نشاطها في مصر، خاصة مع توافر الموارد البشرية المتميزة.

وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلي أن الرئيس السيسي يحرص دائمًا في مثل هذه المؤتمرات على طرح جميع القضايا الإقليمية والدولية وطرح الرؤى والحلول الواقعية للمشكلات والأزمات والنزاعات الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.