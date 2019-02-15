ميونخ- (أ ش أ):
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الدولية، وذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها مجموعة "أجورا" الاستراتيجية على هامش فعاليات منتدي ميونخ للأمن.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجموعة "أجورا" الاستراتيجية، تضم في عضوياتها عددًا من كبرى الشركات العالمية، وتهدف إلى تقديم الاستشارات للمؤسسات العامة والخاصة فيما يتعلق بصياغة استراتيجيات عملهم وأهدافهم، فضلاً عن تقييم المخاطر الجيوسياسية، وتعتمد على
شبكة واسعة من العلاقات مع...
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي من ألمانيا: تدشين مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة إعمار دول القارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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