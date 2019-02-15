ياسر رزق: يجب اقتصار مد فترة الرئاسة لـ 6 سنوات على السيسي

محمد طاهر ابو الجود
قال الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إن مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات يجب أن تقتصر على الرئيس الحالي، مضيفًا: تحديد مدة تولي الرئاسة مكسب ثورتين ولكن تعديلها للرئيس السيسي استثناء وأتمنى عدم تكراره.
وأشار خلال حديثه لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تقديم شريف عامر، إلى أنه لو كشف وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي في عام 2014 عن نيته الترشح للرئاسة لتضمن الدستور الحالي التعديلات التي تجري الآن،
مشيرًا إلى أن مصر تمر بمرحلة انتقالية ولا توجد أحزاب قوية، لذلك فإن من مصلحة...
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