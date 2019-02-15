أعربت وزارة الخارجية ال​باكستان​ية عن "قلقها البالغ إزاء التفجير الذي وقع في ولاية ​كشمير​ شمالي ​الهند​"، مؤكدةً "أننا نرفض بشدة أي تلميحات من قبل الجهات من داخل ​الحكومة​ الهندية والأوساط الإعلامية، تربط هذا الهجوم بدولة باكستان، دون إجراء أي تحقيق".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الباكستانية: نرفض اتهام الهند لنا بشأن تفجير كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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