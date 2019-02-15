أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا الفريق سيرغي سولوماتين، خلال مؤتمر صحفي، أن "المسلحين في منطقة خفض التصعيد في إدلب قاموا خلال فترة الـ 24 ساعة الماضية بقصف بلدات الذهبية، وقراح، وحارة في محافظة حلب، وبلدة عشان في محافظة حماة".
وكانت وحدات من الجيش السوري قد تمكنت من القضاء على عدد من مسلحي تنظيم "داعش" وصادرت آليات وأسلحة بينها صواريخ "كورنيت" كانت بحوزتهم في عمق البادية بريف تدمر.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز المصالحة الروسي: المسلحون قصفوا بلدات في محافظتي حلب وحماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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