مركز المصالحة الروسي: المسلحون قصفوا بلدات في محافظتي حلب وحماة

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في ​سوريا​ الفريق سيرغي سولوماتين، خلال مؤتمر صحفي، أن "المسلحين في منطقة خفض التصعيد في إدلب قاموا خلال فترة الـ 24 ساعة الماضية بقصف بلدات الذهبية، وقراح، وحارة في ​محافظة حلب​، وبلدة عشان في محافظة حماة".

وكانت وحدات من ​الجيش السوري​ قد تمكنت من ​القضاء​ على عدد من مسلحي تنظيم "داعش" وصادرت آليات وأسلحة بينها ​صواريخ​ "كورنيت" كانت بحوزتهم في عمق البادية بريف تدمر.