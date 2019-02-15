محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن الوضع على الحدود ليس طارئًا، وإنما هو أزمة إنسانية، وأكد وزير الخارجية سامح شكري الخصوصية التي يمثلها مؤتمر ميونخ للأمن هذا العام في ظل المشاركة الأولى لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تستطيع تحقيق سلام كامل مع الدول العربية.

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز التصريحات في 24 ساعة: لا يمكن تحقيق السلام الكامل بين العرب وإسرائيل الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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