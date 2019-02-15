الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون التمويل الحكومي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع قانون التمويل للحكومة الفيدرالية، بأغلبية 83 صوتا مقابل16 صوتا، على أن يتم إحالة المشروع إلى مجلس النواب، الذي من المقرر أن يعقد جلسته في وقت لاحق لمناقشته.

وأكد البيت الأبيض الأمريكي الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب سوف يوقع مشروع قانون التمويل لتجنب الإغلاق الحكومي ويعلن حالة طوارئ وطنية، وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إنه سوف يؤيد إعلان حالة الطوارئ الوطنية.

وقال الديمقراطيون إنه لا توجد هناك حالة طوارئ وطنية عند الحدود المكسيكية، وأنهم يفكرون في اتخاذ إجراء قانوني، ومن المرجح أيضًا أن تتخذ جماعات الحقوق المدنية التي لا تستهدف الربح إجراءات أمام المحاكم.

ولايتضمن مشروع قانون التمويل مبلغ 5.7 مليارات دولار الذي طالب به الرئيس دونالد ترامب لتمويل الجدار على الحدود مع المكسيك، ولكنه خصص 375ر1 مليار دولار لإقامة الحواجز على طول الحدود الجنوبية الغربية.