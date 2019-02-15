الحزام الأمني يداهم معقلاً رئيساً للقاعدة في المحفد

بسام عبدالسلام (عدن) أطلقت قوات الحزام الأمني والتدخل السريع في محافظة أبين، جنوبي اليمن، حملة تمشيط وتعقب لخلايا تنظيم القاعدة في وادي الخيالة بمديرية المحفد والذي يعد أحد المعاقل الرئيسة للتنظيم في أبين.

وأضاف مصدر أمني لـ«الاتحاد» أن حملة أمنية يقودها نائب قائد قوات الحزام الأمني في أبين عبدالرحمن الشنيني اقتحمت عدداً من المواقع النائية والشعاب الجبلية في وادي الخيالة، لافتاً إلى أن الوادي يعد أحد المعاقل الرئيسة للتنظيم ومقراً لإدارة العمليات الإرهابية التي تستهدف قوات الحزام الأمني في المحفد ومديريات أخرى بأبين.

وأشار المصدر إلى أن قوات الحملة تمكنت أثناء مداهمة أحد التحصينات في الوادي من ضبط اثنين من العناصر الإرهابية إلى جانب كميات من العبوات الناسفة والقذائف.

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