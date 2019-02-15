مقتل عشرات الحوثيين بغارات ومعارك مع قبائل عمران وحجة

عقيل الحلالي (صنعاء)

قتل عشرات من المتمردين الحوثيين، أمس، في غارات جوية للتحالف العربي ومعارك عنيفة مع قبائل مسلحة في محافظتي عمران وحجة شمال اليمن.

وذكرت مصادر قبلية وعسكرية يمنية لـ«الاتحاد» أن المعارك بين الميليشيات الحوثية وقبيلة «ذو سودة» تواصلت امس، ولليوم الثاني على التوالي، في مديرية قفلة عذر الواقعة شمال غرب محافظة عمران ومتاخمة لمديرية كُشَر التابعة لمحافظة حجة وتشهد مواجهات مسلحة بين المتمردين وقبائل «حجور» المحلية منذ 24 يناير.

وأضافت المصادر أن مقاتلات التحالف شنت أكثر 15 غارة على مواقع وتجمعات وتحركات لميليشيات الحوثي في مديرية قفلة عذر ما أسفر عن تدمير معدات وآليات عسكرية للميليشيات ومصرع العشرات من عناصرها.

وأكد مصدر قبلي مصرع العشرات من الحوثيين وتدمير ثماني آليات عسكرية تابعة للميليشيات في ثماني غارات جوية للتحالف في محيط منطقتي ذو سودة وذو نخرة غربي مديرية قفلة عذر، فيما أكدت مصادر أخرى، قبلية وعسكرية، مقتل قرابة 70 حوثياً في الضربات الجوية للتحالف التي أصابت بعضها تجمعاً كبيراً للمسلحين الحوثيين في المديرية ذاتها.

كما قتل 15 مسلحاً حوثياً على الأقل في المعارك مع قبيلة «ذو سودة» منذ اندلاعها، ظهر الأربعاء، على خلفية رفض القبيلة مرور الإمدادات العسكرية للميليشيات القادمة من محافظة صعدة إلى مديرية كُشَر شرقي محافظة حجة.

وأسر المسلحون القبليون 19 من عناصر ميليشيا الحوثي خلال المواجهات التي أسفرت أيضاً عن مقتل خمسة من مقاتلي قبيلة «ذو سودة» التي دعا زعيمها الشيخ صالح بن غالب سودة كافة عشائر وقبائل محافطة عمران إلى مواجهة ميليشيا الحوثي التي تمادت في انتهاكاتها ضد اليمنيين.

وأفادت وسائل إعلام يمنية، أمس، بانضمام عدد من العشائر القبلية في عمران إلى صف الشيخ بن سودة وقبائل حجور في حجة، فيما ذكر سكان بأن الاشتباكات في مديرية قفلة عذر امتدت إلى مناطق جديدة، وهو ما يشير إلى انطلاق شرارة انتفاضة قبلية واسعة في شمال اليمن ضد الحوثيين.

وقتل متمردون حوثيون، أمس، باستمرار المعارك في مديرية كُشَر حيث قصف الطيران العربي تجمعات وتحركات للميليشيات في منطقة المندلة على الحدود بيت كُشَر وقفلة عذر.

وشن الطيران العربي، أمس، غارات على مواقع وتحركات للميليشيات الانقلابية في محافظة صعدة معقل الحوثيين أقصى شمال البلاد.

وأعلن الجيش اليمني انتزاع مواقع جديدة من المتمردين الحوثيين شمال محافظة صعدة حيث تدور معارك في ست جبهات رئيسة.

وقال قائد لواء حرب التابع للجيش اليمني، العميد محمد الغنيمي، إن مقاتلي اللواء سيطروا على «مربع شاجع» وحرروا بالكامل «وادي الاشر» و«حصن الحماد» في منطقة الرزامي، مؤكداً مصرع العديد من المسلحين الحوثيين خلال المواجهات، وبينهم القيادي في جبهة الرزامي المدعو أركان مهدي الجبري المعروف بـ«أبو حمزة الجبري» والذي كان يتحصن في «مربع شاجع».

وذكرت مصادر ميدانية أن سبعة متمردين حوثيين بينهم قيادي ميداني بارز في جبهة باقم، شمال صعدة، لقوا مصرعهم، الأربعاء، في مواجهات مع الجيش اليمني أمس الأول، موضحة أن مقتل القيادي الحوثي وكنيته «أبو جلال» يشكل خسارة كبيرة للميليشيات الانقلابية.