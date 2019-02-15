ترامب سيعلن حال الطوارئ لتمويل جدار حدودي مع المكسيك

أعلن البيت الأبيض وزعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، اليوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب سيعلن حال "الطوارئ الوطنية" لاستكمال تمويل الجدار على الحدود مع المكسيك لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض "سيوقع الرئيس قانون تمويل الحكومة الاتحادية. وكما سبق أن قال إنه سيعمل بموجب مراسيم -وخصوصاً حال الطوارئ الوطنية- لإنهاء أزمة الأمن الوطني والإنساني على الحدود".

وأضافت "مرة أخرى، يتمسك الرئيس بوعده لبناء الجدار وحماية الحدود وضمان أمن بلدنا العظيم".

بدوره، أكد السيناتور ماكونيل أن الرئيس "قال إنه مستعد لتوقيع" حل وسط للموازنة تم التوصل إليه بين الديموقراطيين والجمهوريين تجنباً "لإغلاق" جديد لإدارات حكومية.

وتابع زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ "سيعلن حالة طوارئ وطنية في الوقت نفسه"، مؤكدا أنه يدعم هذا الإجراء الذي يسمح للرئيس بتجاوز الكونجرس لجمع الأموال.

وأضاف ماكونيل "لقد أشرت إليه أنني سأدعم إعلان الطوارئ الوطني".

وقال الديموقراطيون إنهم سيعارضون إعلان الطوارئ في المحاكم.

وأدى الخلاف بين الرئيس الجمهوري ترامب والديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى إغلاق العديد من الإدارات الاتحادية بسبب عدم الاتفاق على الميزانية. وطالب ترامب بمبلغ 5,7 مليار دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك. وهو ما رفضه الديموقراطيون.

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