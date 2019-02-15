اجتماع عاجل لمنظمة الصحة العالمية بعد "صدمة الجينوم"

تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا لخبراء الشهر المقبل لتطوير المعايير العالمية للتحكم في تعديل الجينوم البشري والإشراف عليه، بعد شهور من قيام باحث صيني بهز الأوساط العلمية بإعلانه أنه خلق أول أطفال في العالم بجينات معدلة.

وفي بيان، أعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنها اختارت لجنة من الخبراء لفحص التحديات العلمية والأخلاقية والاجتماعية والقانونية المرتبطة بتعديل الجينات.

وفي نوفمبر الماضي، زعم الباحث هي جيانكوي أنه غير الحمض النووي

لفتاتين توأم ليجعلهما محصنتين ضد فيروس نقص المناعة المكتسبة، في خطوة انتقدها العديد من العلماء واصفين إياها بعدم المسؤولية.

وقال محققون صينيون، إن هي تصرف من تلقاء نفسه وسيعاقب عن أي انتهاكات قانونية. وقيل إن جنينا آخر لم يولد بعد نتج عن تجربة هي.