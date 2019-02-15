بلاغ هام من وزارة التربية للمرشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، أن الخدمة الإلكترونية الخاصة بتدقيق معطيات الترشيح لفائدة التلميذات والتلاميذ المتمدرسين المترشحين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيه 2019، قد انطلقت يوم الاثنين 11 فبراير، من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة عبر الرابط https://moutamadris.men.gov.ma.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها، يتوفر “اليوم 24” على نسخة منه، أن العملية تهدف إلى توفير قاعدة معطيات دقيقة، ومحينة تطابق معطياتها تلك الواردة في ملف الترشيح وفي الوثائق الرسمية على صعيد المؤسسة، بغاية الحد من الأخطاء التي عادة ما كانت تعتري المعطيات الشخصية للمترشحين، والتي يكون تصحيحها مكلفا سواء بالنسبة للمترشح أو للإدارة التربوية.

وأوضح المصدر ذاته، أن جميع المترشحين ملزمون بتدقيق معطياتهم كشرط لتمكينهم من الحصول على الاستدعاء لاجتياز امتحانات البكالوريا وكذا الولوج إلى خدمة “منحتي” الإلكترونية.

وتتم عملية تدقيق المعطيات من خلال معاينة طلبات الترشيح الإلكترونية من طرف المترشحين المتضمنة للمعطيات الخاصة، والتي تم مسكها عبر منظومة مسار للتدبير المدرسي مع المصادقة عليها إلكترونيا، وذلك في أجل أقصاه يوم 24 فبراير 2019.

وفي حالة وجود أخطاء في مسك المعطيات، يتولى المترشحون مسك المعطيات الصحيحة في الحيز المخصص لذلك وإيداع طلب تصحيحها موقعا من طرف المترشحين وأولياء أمورهم بإدارة المؤسسة التي ينتمي إليها المترشحون مصحوبا بالوثائق الضرورية، وذلك في أجل أقصاء يوم 4 مارس 2019.