بعد صراع مع السرطان.. والدة الخياري في ذمة الله

توفيت، اليوم الخميس، والدة الممثل المغربي، محمد الخياري، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونشر الخياري صورة له والدته، على حسابه في فيسبوك، معلنا وفاتها.

طلب الفنان محمد الخياري من جمهوره، ومتتبعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، الدعاء لوالدته، التي تعاني مرض السرطان.