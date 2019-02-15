شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية أمريكا: إيران وحزب الله أخطار تهدد المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران وحزب الله وتفشي الإرهاب أخطار تهدد منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحافي جمعه بنظيره البولندي في وارسو: “نأمل بأن يؤسس هذا المؤتمر للاستقرار في الشرق الأوسط”.

وأضاف بومبيو إن مؤتمر وارسو يؤسس لمعالجة الأزمات في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن بلاده تريد معالجة الأزمات التي تهدد العالم كالإرهاب.

وأكد وزير خارجية أمريكا : “مستمرون في العمل لصالح الشرق الأوسط في المستقبل”، كما أعرب عن رغبة واشنطن في فرض مزيد من العقوبات على النظام الإيراني لوقف عدوان روحاني وقاسم سليماني على الشرق الأوسط.

وأكد أن بلاده ستعمل في الأسابيع المقبلة على التوصل لاتفاق بشأن ترسانة كوريا الشمالية، وأكد حرصها على إيجاد آلية للتحقق من نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ.