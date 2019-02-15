مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون يجنب البلاد إغلاقا حكوميا وشيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، على خطة لتمويل أمن الحدود الجنوبية قد تجنب البلاد إغلاقات حكومية وشيكة.

وأحال المجلس خطة التمويل إلى النواب الأمريكي للبت فيه وإقراره بشكل نهائي.

اتفاق مبدئي لتجنب إغلاق حكومي جديد في الولايات المتحدة



وأوضح مساعد في الكونجرس أن المخطط الأولي للاتفاق يشمل تخصيص 1.37 مليار دولار لإقامة سياج جديد على طول الحدود الجنوبية، ويعادل هذا تقريباً المبلغ نفسه الذي خصصه الكونجرس خلال العامين الماضيين.

ولم يتضح ما إذا كان ترامب سيوافق على الاتفاق والتخلي عن فكرة الحصول على 5.7 مليار دولار لبناء الجدار.

وأكد البيت الابيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكي سيعلن "حالة الطوارئ الوطنية" لاستكمال تمويل الجدار الذي يريد إقامته على الحدود مع المكسيك لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم الإدارة "سيوقع الرئيس قانون تمويل الحكومة الاتحادية، وكما سبق أنه قال سيعمل بموجب مراسيم -خصوصا حال الطوارئ الوطنية- لإنهاء أزمة الأمن الوطني والإنساني على الحدود".

وأضافت "مرة أخرى.. يتمسك الرئيس بوعده لبناء الجدار وحماية الحدود وضمان أمن بلدنا".



وتتفاقم أزمة جدار المكسيك الحدودي في الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل تمسك الرئيس دونالد ترامب بخطة تمويل بناء الجدار لتأمين الحدود، مقابل رفض من الحزب الديمقراطي داخل أروقة الكونجرس وخارجها.



وشهدت الولايات المتحدة إغلاقاً حكومياً استمر 35 يوماً، بسبب مطالبة ترامب بمبلغ 5.6 مليار دولار لبناء جدار على الحدود الأمريكية مع المكسيك، لكن الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب أقروا مشروع قانون لإعادة فتح الحكومة دون تقديم تمويل إضافي للجدار.