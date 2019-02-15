غلق مطلع محور 26 يوليو من شارع السودان لمدة يومين

مصراوي - كتب- محمد قاسم:
أعلنت محافظة الجيزة، غلق مطلع محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من شارع السودان كليًا لمدة يومين لحين انتهاء أعمال تصليح الفواصل العرضية بالمحور لرفع كفاءة الكوبري.
وأوضحت المحافظة في بيان مساء اليوم، أن أعمال الإصلاحات ستبدأ اعتبارًا من الساعة الــ 12 صباح اليوم الجمعة 15 فبراير وحتى الساعة الـ5 صباح يوم الأحد 17 فبراير.
وأشارت المحافظة إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية سوف تقوم مديرية الطرق وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بعمل صيانة للفواصل العرضية الخاصة...
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