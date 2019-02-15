خارجية الصين: انتقادات الولايات المتحدة لعلاقتنا مع أميركا اللاتينية غيرعقلانية

وصفت وزارة الخارجية ​الصين​ية انتقادات ​الولايات المتحدة​ لوجودها في ​أميركا اللاتينية​ بـ "غير عقلانية"، مشيرةً إلى أنه "ليس لدينا أي نية لبدء تنافس جيوسياسي في أمريكا اللاتينية، الاتهامات الصادرة عن الولايات المتحدة حول التعاون بين الصين ودول المنطقة لا أساس لها من ​الصحة​، وغير عقلانية".

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