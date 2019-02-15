بيلوسي: سنقوم بالرد بشكل مناسب على إعلان ترمب حالة الطوارئ

أكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي "اننا سنقوم بالرد بشكل مناسب على إعلان ترمب حالة الطوارئ"، معتبراً أن "ما يجري على الحدود مع المكسيك لا يشكل حالة طوارئ".
وكان البيت الأبيض قد افاد بأن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب سيوقع على ميزانية الحكومة ويعلن حال الطوارئ الوطنية لتمويل بناء الجدار مع المكسيك".
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