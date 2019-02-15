شارل جبور: "هناك جهات سياسية "ساكنت" حزب الله وغطّوه سياسياً

أكد رئيس جهاز التواصل في حزب "القوات ال​لبنان​ية" ​شارل جبور​ أنه "لم يكن هناك ظلم وقتل واعتقال الا على الجهة ​المسيحية​ قبل 14 اذار ونحن لم نطوّق "​التيار الوطني الحر​"، مشيراً إلى أنه "من الصعب اليوم تحديد المسؤوليات أي من اسقط 14 اذار ولكن يمكننا القول بان ​التحالف الرباعي​ اعطى حيثية كبيرة للعماد عون والتيار الوطني الحر خلال ​الانتخابات​ عام 2005".

وفي حديث تلفزيوني، لفت جبور إلى أن "الحالة العونية دافعت عن لبنان في 1988 وفي 2006 دافعت عن "​حزب الله​"، مشيراً إلى أن "الحالة العونية اليوم في تموضع وطني جديد ، تختصر شعار العماد عون "الجسر بين 8 و ​14 آذار​ وأكثر من هو منزعج من الحالة العونية الحالية هو "حزب الله".

وأشار إلى أن "حزب "الكتائب اللبنانية" يتحدث وكأنه منذ العام 1005 كانوا ضد "​المساكنة​" مع "حزب الله" وضد الدخول بالحكومات وكانوا ذاهبين باتجله اسقاط مشروع "حزب الله" ولكن هم شاركوا في الحكومات و​الحكومة​ التي لم يكن من المفترض المشاركة فيها كانت حكومة ​تمام سلام​ والتي ساكنوا فيها "حزلب الله"، لافتاً إلى أن "هناك جهات سياسية "ساكنت" حزب الله وغطّوه سياسياً".