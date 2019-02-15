أكد رئيس جهاز التواصل في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور أنه "لم يكن هناك ظلم وقتل واعتقال الا على الجهة المسيحية قبل 14 اذار ونحن لم نطوّق "التيار الوطني الحر"، مشيراً إلى أنه "من الصعب اليوم تحديد المسؤوليات أي من اسقط 14 اذار ولكن يمكننا القول بان التحالف الرباعي اعطى حيثية كبيرة للعماد عون والتيار الوطني الحر خلال الانتخابات عام 2005".
وفي حديث تلفزيوني، لفت جبور إلى أن "الحالة العونية دافعت عن لبنان في 1988 وفي 2006 دافعت عن "حزب الله"، مشيراً إلى أن "الحالة العونية اليوم في تموضع وطني جديد ، تختصر شعار العماد عون "الجسر بين 8 و 14 آذار وأكثر من هو منزعج من الحالة العونية الحالية هو "حزب الله".
وأشار إلى أن "حزب "الكتائب اللبنانية" يتحدث وكأنه منذ العام 1005 كانوا ضد "المساكنة" مع "حزب الله" وضد الدخول بالحكومات وكانوا ذاهبين باتجله اسقاط مشروع "حزب الله" ولكن هم شاركوا في الحكومات والحكومة التي لم يكن من المفترض المشاركة فيها كانت حكومة تمام سلام والتي ساكنوا فيها "حزلب الله"، لافتاً إلى أن "هناك جهات سياسية "ساكنت" حزب الله وغطّوه سياسياً".
كانت هذه تفاصيل خبر شارل جبور: "هناك جهات سياسية "ساكنت" حزب الله وغطّوه سياسياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.