النشرة: طيران مجهول يستهدف مقرات الجيش السوري في محيط مدينة البوكمال

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​سوريا​ بأن "طيران مجهول يرجح انه ل​قوات التحالف الدولي​ بقيادة ​الولايات المتحدة​ يستهدف مقرات ​الجيش السوري​ في محيط مدينة ​البوكمال​ بريف ​دير الزور​ الشرقي".

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