ممثل حركة حماس استقبل وفداً من حركة فتح_التيار الإصلاحي

استقبل ممثل حركة "حماس" في ​لبنان​ ​أحمد عبد الهادي​ وفداً من ​حركة فتح​ _ التيار الإصلاحي برئاسة مسؤولها في لبنان العميد ​محمود عيسى​ ​اللينو​، بحضور نائب المسؤول السياسي ل​حركة حماس​ في لبنان ​جهاد طه​، والمسؤول السياسي للحركة في منطقة صور عبد المجيد العوض حيث جرى مناقشة تطورات ​القضية الفلسطينية​ والمخاطر الكبيرة المحدقة بها، بالإضافة إلى الوضع الفلسطيني في لبنان.

وأكد الجانبان "ضرورة تحقيق ​المصالحة الفلسطينية​ لأن القضية بحاجة ماسة إلى وحدة وطنية حقيقية على قاعدة ثوابت ​الشعب الفلسطيني​، لنتمكن من خلالها مواجهة التحديات التي تعصف بنا جميعاً، مشيدين بكل الأدوار التي تلعبها الدول الداعمة للوحدة الوطنية وللقضية الفلسطينية".

وشدد الجانبان على "ضرورة المحافظة على ​الأمن​ والاستقرار في ​المخيمات الفلسطينية​ في لبنان، مطالبين ​الدولة اللبنانية​ بمقاربة الملف الفلسطيني من كل جوانبه، والعمل الجاد من أجل منح ​اللاجئين الفلسطينيين​ حقوقهم المدنية والإنسانية ليتمكنوا من العيش بكرامة إلى حين عودتهم إلى ديارهم".