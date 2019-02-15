بيلوسي: سنرد على ترامب بشكل مناسب إذا أعلن حالة الطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن الوضع على الحدود ليس طارئًا، وإنما هو أزمة إنسانية.

وأكدت بيلوسي، أنها ستبحث الخيارات القانونية المتاحة إذا أعلن الرئيس ترامب حالة الطوارئ الوطنية.

وأوضحت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، أنها ستقوم بالرد بشكل مناسب على إعلان ترامب حالة الطوارئ.

وكان البيت الأبيض أكد اليوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب سوف يوقع مشروع قانون التمويل ويعلن حالة طوارئ وطنية.

وقالت سارا ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم: "إن الرئيس ترامب سوف يوقع مشروع قانون التمويل الحكومي، وكما قال من قبل، فإنه سوف يقوم بعمل تنفيذى آخر، يشمل إعلان حالة طوارئ وطنية، من أجل ضمان تحقيق الأمن القومي ووقف الأزمة الإنسانية عند الحدود".

وأضافت: "أن الرئيس وللمرة الثانية يعد ببناء السور لحماية الحدود (مع المكسيك) ولتأمين بلادنا العظيمة".