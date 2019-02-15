"المسؤول الأوحد عن تحقيق مولر".. من هو وزير العدل الجديد ويليام بار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس، موافقته على مرشح الرئيس دونالد ترامب لمنصب وزير العدل ويليام بار.

وسيحل بار محل جيف سيشنز، الوزير الذي أقاله الرئيس ترامب في نهاية العام الماضي بعد انتقادات عديدة له، على الرغم من كونه من أوائل مؤيدي ترشحه لمنصب الرئيس، ولكن دب الخلاف بينهما بسبب التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية.

وأصبح بار الآن هو المسؤول الأول والأخير عن التحقيق في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية والذي يقوم به المستشار الخاص روبرت مولر.

ولكن من هو وزير العدل الجديد؟

قبل توليه منصب الوزارة، كان بار يعمل مستشارًا في شركة محاماة.

ويتمتع المحامي الجمهوري بسيرة سياسية ممتازة، حيث مر على وكالة المخابرات المركزية والبيت الأبيض ووزارة العدل، وعمل في وكالة المخابرات المركزية أثناء دراسته الحقوق في جامعة جورج واشنطن.

يحمل بار درجة أكاديمية في الدراسات الصينية والإدارة الحكومية من جامعة كولومبيا، وكان قد عمل كاتبا في في محكمة الاستئناف في واشنطن في بداية مسيرته المهنية.

وكان عضوا في لجنة السياسات المحلية في عهد الرئيس رونالد ريجان.

وفي عام 1989 عينه الرئيس بوش الأب مديرا لمكتب الاستشارات الحقوقية التابع لوزارة العدل، ثم رقي لنائب المدعي العام ثم أصبح وزيرا للعدل، وبعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ بالإجماع آنذاك أصبح المدعي العام رقم 77 بين عامي 91 و93.