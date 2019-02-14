الكونجرس: سنرد بشكل مناسب على إعلان ترامب حالة الطوارئ

نانسي بيلوسي

كتب - شريف الجنيدي

علّقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على التقارير التي تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب سيعلن حالة الطوارئ لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.



وقالت بيلوسي، في تصريحات أوردتها شبكة سكاي نيوز عربية منذ قليل، إن ما يحدث على الحدود لا

يستدعي إعلان الرئيس ترامب حالة الطوارئ.



وأضافت بيلوسي أن مجلس النواب الأمريكي سيرد بشكل مناسب على إعلان ترامب حالة الطوارئ لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.



وكان زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش

مكونيل قد صرح بأن ترامب سيعلن حالة الطوارئ على الحدود من أجل تأمين التمويل اللازم لبناء الجدار الحدودي دون الحاجة إلى موافقة ودعم الكونجرس.



يذكر أن هناك خلافا بين الرئيس الأمريكي والكونجرس بشأن تمويل الجدار الحدودي الذي يرغب ترامب في تشييده على حدود بلاده مع المكسيك، فيما يرفض الكونجرس تمويل هذا الجدار.