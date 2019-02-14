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علّقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على التقارير التي تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب سيعلن حالة الطوارئ لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.
يستدعي إعلان الرئيس ترامب حالة الطوارئ.
وقالت بيلوسي، في تصريحات أوردتها شبكة سكاي نيوز عربية منذ قليل، إن ما يحدث على الحدود لا
وأضافت بيلوسي أن مجلس النواب الأمريكي سيرد بشكل مناسب على إعلان ترامب حالة الطوارئ لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
وكان زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش
يذكر أن هناك خلافا بين الرئيس الأمريكي والكونجرس بشأن تمويل الجدار الحدودي الذي يرغب ترامب في تشييده على حدود بلاده مع المكسيك، فيما يرفض الكونجرس تمويل هذا الجدار.
كانت هذه تفاصيل خبر الكونجرس: سنرد بشكل مناسب على إعلان ترامب حالة الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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