ترامب سيعلن حالة الطوارئ لتمويل الجدار مع المكسيك

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش مكونيل إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن حالة الطوارئ على الحدود من أجل تأمين التمويل اللازم لبناء الجدار

الحدودي دون الحاجة إلى موافقة ودعم الكونجرس.ذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الخميس في نبأء عاجللها، دون مزيد من التفاصيل.يشار إلى أن هناك خلافا بين الرئيس الأمريكي والكونجرس بشأن تمويل الجدار الحدودي الذي يرغب ترامب في تشييده على حدود بلاده مع المكسيك، فيما يرفض الكونجرس تمويل هذا الجدار.