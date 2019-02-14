ورشة توعوية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزينى بميناء جدة الإسلامي

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افتتح مدير عام ميناء جدة الإسلامي الكابتن عبدالله بن عواد الزمعي فعالية ورشة عمل الاتفاقية الدولية ماربول برعاية شركة LogiPoint ومعاهدة المسئولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي تم م بمركز التدريب بميناء جدة الإسلامي بالتعاون البناء والذي يصب بمصلحة الطرفين الميناء وهيئة التصنيف اليابانية NKK وبما يخدم سلامة الإنسان والمكانوالبيئة والمسطحات المائية بالموانئ، وذلك ضمن أنشطتها التوعية المجتمعية.
تأتي هذه الورشة والتي شاركت فيها جهات عديدة شملت الهيئة العامة للموانئ ز هيئة النقل العام - شركة أرامكو السعودية – القوات البحرية الملكية السعودية – حرس الحدود – هيئة الأرصاد وحماية البيئة
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