ورشة توعوية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزينى بميناء جدة الإسلامي

السعوديه ليندا سليم

افتتح مدير عام ميناء جدة الإسلامي الكابتن عبدالله بن عواد الزمعي فعالية ورشة عمل الاتفاقية الدولية ماربول برعاية شركة LogiPoint ومعاهدة المسئولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي تم م بمركز التدريب بميناء جدة الإسلامي بالتعاون البناء والذي يصب بمصلحة الطرفين الميناء وهيئة التصنيف اليابانية NKK وبما يخدم سلامة الإنسان والمكان

والبيئة والمسطحات المائية بالموانئ، وذلك ضمن أنشطتها التوعية المجتمعية.



تأتي هذه الورشة والتي شاركت فيها جهات عديدة شملت الهيئة العامة للموانئ ز هيئة النقل العام - شركة أرامكو السعودية – القوات البحرية الملكية السعودية – حرس الحدود – هيئة الأرصاد وحماية البيئة

و الجهات الحكومية والشركات ذات العلاقة إلى جانب حضور ومشاركة عدداً كبيراً من المتخصصين لكي تلقي الضوء على عدة مواضيع هامة شملت التعريف في تطبيق الاتفاقية الدولية ماربول إلى جانب معاهدة المسئولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي ويعتبر تنفيذ مثل هذه الورش خطوة مهمة للحد من الآثار السلبية للنقل البحري على البيئة وخطوة جيدة للحفاظ على قيمة المكان والإنسان والمسطحات المائية والثروات البحرية بالمملكة.



