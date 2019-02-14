كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان: جولة جديدة من محادثات السلام بين أمريكا وطالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أول أمس الأربعاء، إن "مفاوضي الحركة سيلتقون بنظرائهم الأمريكيين في 18 فبراير الجاري في العاصمة الباكستانية إسلام آباد"، ومن شأن هذه المحادثات أن تنعقد قبل أسبوع من مفاوضات كانت مقررة بين الجانبين في 25 فبراير الجاري، وأضاف أن "المحادثات ستنعقد في موعدها المقرر".
وأشادت الحركة المسلحة والولايات المتحدة بنتائج الجولة الأولى من المفاوضات التي انعقدت في الشهر الماضي.
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