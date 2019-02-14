كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير يمني: نواب البرلمان في صنعاء رهائن في يد الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الخميس 14/فبراير/2019 - 10:21 م محمد مقبل الحميري وكالات محمد مقبل الحميري كشف وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في اليمن، محمد مقبل الحميري، اليوم الخيمس، ترتيبات لعقد جلسات مجلس النواب، في العاصمة المؤقتة عدن، بعد اكتمال النصاب القانوني. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، عن الوزير أثناء لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تستو، أن أعضاء البرلمان الموجودين في صنعاء رغم قلة عددهم، الذي لا يتجاور 30عضواً، يعدون رهائن لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية، حسب ما أوردت صحيفة "اليوم" السعودية ، اليوم الخميس. تعليقات Facebook تعليقات بوابة الخليج 365

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