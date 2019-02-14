كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا تمنح أول سفيرة عربية وسام الاستحقاق المدني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت الدكتورة حصة عبد الله العتيبة ، سفيرة الإمارات في أسبانيا ، على "وسام الاستحقاق المدني الكبير" من قبل انطونيو ألفاريز بارتي ، سفير إسبانيا في الإمارات.

وقدم السفير الإسباني الوسام إلى العتيبة بالنيابة عن جلالة الملك فيليب السادس في إسبانيا تقديراً لدورها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بعد أن أكملت فترة ولايتها كسفيرة فوق العادة ومفوضة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إسبانيا.

ويعتبر أعلى وسام شرف لمواطن أجنبي ، وقد تم منحه منذ 35 عامًا قبل أن تصبح الدكتورة العتيبة أول سفيرة عربي أنثى تم منحها به.

وقد أقيم الحفل يوم الأربعاء ، في مقر إقامة السفيرة ، وحضره الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ، وزير التسامح ، الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم ، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية. التعاون الدولي ، زكي نسيبة ، وزير الدولة ، فاطمة المزروعي ، سفير الدولة لدى مملكة الدنمارك ، حفصة العلماء ، سفير الإمارات لدى البرازيل ، فرانك مولين ، السفير الهولندي في أبوظبي ، وأعضاء السفارة الإسبانية إلى جانب برناردينو ليون مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية.