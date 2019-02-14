كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي روسي: تجميد الموقف في إدلب لحين الانسحاب الأمريكي (بالفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحلل السياسي الروسي، أندرية أنتيكوف، إن قمة "سوتشي" كانت بمثابة استمرارا للتنسيق بين روسيا وتركيا وإيران حول الملف السوري، بغض النظر عن المحاولات لتشويش هذا التنسيق، مشيرا إلى أن القمة القادمة ستُعقد في تركيا بعد شهرين.

وأضاف أنتيكوف خلال لقاء له على فضائية الغد الإخبارية، مع الإعلامية يارا حمدوش، أنه لا توجد هناك تغييرات جذرية بين هذا اللقاء وبين القمم السابقة، مؤكداً أن روسيا لا تتخلى عن الاتفاقات السابقة خاصة المتعلقة بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، متابعاً أن الجميع ينتظر حاليا الخطوات من قبل الجانب الأمريكي والانسحاب من سوريا.

وأوضح أنتيكوف أن هناك توافق بين روسيا وتركيا وإيران لتجميد مسألة إدلب وتجنب الخطوات الحادة والحاسمة في تلك المرحلة حتى تتضح الرؤية فيما يتعلق بالموقف الأمريكي بالانسحاب، مضيفاً أن ما يحدث في إدلب هو نوع من تجميد الأوضاع وانتظار الخطوة الأمريكية في شرق الفرات وكيفيو تطور الأمور، خاصة أن هناك ترابط كامل بين إدلب ومناطق شرق الفرات.