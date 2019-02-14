بعد أشهر داخل السجن.. السراح المؤقت لرئيس جماعة تاوجطات المنتمي لـ”البيجيدي”

قضت المحكمة في مكناس، اليوم الخميس، بتمتيع رئيس جماعة تاوجطات المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بالسراح المؤقت، بعد ما قضت شتنبر الماضي حكما بسجنه لثلاث سنوات.

وكتب طارق عزيزي، ابن حوسة عزيزي تدوينة على صفحته الرسمية في فايسبوك قبل قليل، جاء فيها “سمحولنا معشر العشاق… و لكن ما يمكنش تفرحوا بوحدكم بهاد نهار… اليوم فرحت، وأكثر منكم!… اليوم غادي يخرج الوالد سراح مؤقت”.

ويتابع عزيزي بناء على شكاية تقدمت بها شركة خاصة للنظافة، تربطها عقدة التدبير المفوض لقطاع النظافة في جماعة “عين تاوجطات”، في حالة سراح، قبل أن تقرر غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف إلغاء القرار، والأمر بإيداعه السجن، إذ أصدرت النيابة العامة مذكرة بحث وطنية لاعتقاله، قبل أن يتم اليوم الخميس قرار إطلاق سراحه مؤقتا.