في عيد الحب.. شاب “كاديل” يُطلق “أنا نبغيها”من إيطاليا-فيديو

أطلق الفنان المغربي “كاديل” اليوم الخميس أغنية جديدة بعنوان “أنا نبغيها” وذلك تزامنا مع عيد الحب الذي يحتفل به العالم.
وطرح كاديل أغنيته “راي” على طريقة الفيديو كليب الذي تم تصويره في مدينة تورينو الإيطالية التي يقيم فيها منذ سنوات.
وحافظ ابن مدينة الدار البيضاء على نفس ستيل المعروف به من خلال أغنية “راي” شبابية، تعامل فيها مع خالد سلام في الكلمات والموسيقى، والشاب ريان، وإدارة أعمال مفيد السباعي.
وتم تصوير فيديو كليب الأغنية في تورينو الإيطالية، حيث نقل سحر المدينة التي تعد وجهة العشاق عبر العالم.
واختار الشاب كاديل أن يسير على نفس خطى الشاب خالد الذي حقق شهرة واسعة في أوروبا مع الاحتفاظ بلمسته الخاصة وأكثر حداثة وشبابية.
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