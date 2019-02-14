ترامب سيعلن حالة الطوارئ لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، الأميركي ميتش ماكونيل، إن الرئيس دونالد ترامب، سيعلن حال "الطوارئ الوطنية"، لاستكمال تمويل الجدار على الحدود مع المكسيك لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف أن الرئيس "قال إنه مستعد لتوقيع" حل وسط للموازنة تم التوصل إليه بين الديموقراطيين والجمهوريين تجنبا "لإغلاق" جديد لإدارات حكومية.

وتابع "سيعلن حالة طوارئ وطنية في الوقت نفسه"، مؤكدا أنه يدعم هذا الإجراء الذي يسمح للرئيس بتجاوز الكونغرس لجمع الأموال.

(يتبع...)