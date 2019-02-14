شكرا لقرائتكم خبر عن «بومبيو» يدعو لتطبيق «اتفاقيات السويد» بسرعة والان نبدء بالتفاصيل

شدد وزير الخارجية الأمريكية مايكل بومبيو، على ضرورة تطبيق الاتفاقيات الخاصة بالحديدة اليمنية التي تمت في السويد بسرعة، والاستمرار في العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيثس في دفع العملية السياسية.

وأعرب، خلال لقائه اليوم في وارسو، وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، على هامش الاجتماع الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط، عن شكره لوزير الخارجية اليمني، على استمرار تعاون الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في جهود مكافحة الإرهاب بين البلدين.

كما ناقش الجانبان، الجهود المبذولة للمساعدة في التخفيف من حدة الوضع الإنساني.