«بومبيو» يدعو لتطبيق «اتفاقيات السويد» بسرعة

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وأعرب، خلال لقائه اليوم في وارسو، وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، على هامش الاجتماع الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط، عن شكره لوزير الخارجية اليمني، على استمرار تعاون الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في جهود مكافحة الإرهاب بين البلدين.
كما ناقش الجانبان، الجهود المبذولة للمساعدة في التخفيف من حدة الوضع الإنساني.
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