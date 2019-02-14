الجيش السوري يحبط محاولات تسلل إرهابيين بريفي إدلب وحماة

في السياسة 15 فبراير,2019 نسخة للطباعة

(مباحثات سوتشي) : موسكو تتحدث عن دفع جديد للتسوية وأنقرة تريد تحركا منسقا معها فيما يتعلق بـ(الآمنة)

دمشق ـ الخليج 365 ـ سوتشي ـ وكالات: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن قمة سوتشي الثلاثية ستعطي دفعا جديدا للتسوية السياسية في سوريا.وأكد بوتين خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي أنه على يقين من أن الدول الضامنة لعملية أستانا ستتمكن من إعطاء دفع جديد لتسوية الوضع في سوريا، سواء على الأرض أو في إطار الجهود السياسية والدبلوماسية لإقامة حوار بين السوريين”. وأضاف: “لقد فعلنا الكثير معكم، أصدقائي الأعزاء، لقد قطعنا شوطا طويلا.أعلم أننا جميعا نعرف أن العمل لم يكن سهلا، ولا يزال مستمرا.بالطبع كل المشاكل تحل، ولكن إذا عملنا بفعالية وسلاسة وبحثنا عن حلول وسط، فمن المؤكد أننا سنحقق الهدف المرجو”.من جانبه، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تحرك منسق مع روسيا فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة، حيث ذكر أن تركيا تريد أن تتحرك بالتنسيق مع موسكو فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة في شمال سوريا مضيفا أن وحدة أراضي سوريا لا يمكن أن تتحقق ما لم يتم إخراج وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة. كما أعلن الرئيس التركي أن بلاده تبذل كل الجهود لمنع هجمات المتشددين على قاعدة حميميم.

وقال قبيل لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سوتشي: “نبذل كل الجهود لمنع أي هجمات على قاعدة حميميم العسكرية.هيئاتنا العسكرية تعمل بكل تنسيق في هذا الشأن”.وكان وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف، أعلن منتصف الشهر الماضي أن روسيا تعتبر من الضروري إنهاء الإرهاب وخاصة في منطقة إدلب، وأن المسلحين مستمرون في محاولات الهجوم على قاعدة حميميم.وكان مراسل “سبوتنيك” أفاد في 19الشهر الماضي بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لطائرات مسيرة بالقرب من قاعدة حميميم ومدينة جبلة.

ميدانيا، ردت وحدات الجيش السوري على خرق المجموعات الإرهابية لاتفاق منطقة خفض التصعيد وكبدتها خسائر بالأفراد في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” بأن وحدة من الجيش نفذت رمايات بسلاح المدفعية على مقرات ونقاط تحصين مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة عند أطراف بلدة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي ردا على خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد عبر محاولتها التسلل باتجاه نقاط عسكرية ومناطق آمنة في ريف حماة الشمالي.وبينت “سانا” أن الرمايات أدت إلى تدمير مقرات وأوكار للإرهابيين والقضاء على عدد منهم. وذكرت “سانا” أن وحدات من الجيش أحبطت محاولات تسلل مجموعات إرهابية تحركت من أطراف بلدة السكيك شرق بلدة خان شيخون باتجاه المناطق المطهرة من الإرهاب بريف إدلب الجنوبي الشرقي وأوقعت في صفوفها خسائر بالأفراد والعتاد. وفي أقصى ريف حماة الشمالي الغربي لفتت “سانا” إلى أن وحدات من الجيش رصدت تسلل مجموعات إرهابية من تنظيم “الحزب التركستاني” من أطراف بلدتي الحويز والحويجة على الأطراف الشرقية لسهل الغاب باتجاه نقاط عسكرية في المنطقة وتعاملت معها بالأسلحة المناسبة وردتها على أعقابها بعد إيقاع قتلى ومصابين في صفوفها.