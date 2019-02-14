السعودية ترفع تحذير السفر إلى لبنان

بيروت ـ رويترز : قال السفير السعودي في بيروت إن المملكة رفعت تحذيرا وجهته منذ فترة طويلة لمواطنيها من السفر إلى لبنان، في مؤشر على عودة الدفء إلى علاقة كانت وثيقة في وقت من الأوقات لكن شابها الفتور في السنوات القليلة الماضية.ونقل تلفزيون الجديد عن السفير وليد البخاري قوله “نظرا لانتفاء المسببات الأمنية التي دعت المملكة العربية السعودية إلى تحذير مواطنيها من السفر إلى لبنان، وبناء على التطمينات التي تلقتها المملكة من الحكومة اللبنانية على استقرار الأوضاع الأمنية وحرصها على سلامة المواطنين السعوديين، فإن المملكة ترفع تحذيرها للمواطنين المسافرين إلى الجمهورية اللبنانية سواء من المملكة أو من أي جهة أخرى”.

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