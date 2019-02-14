وزير يمني: 30 برلمانيا بصنعاء رهائن لدى مليشيا الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى اليمني محمد مقبل الحميري، الخميس، إن 30 نائبا برلمانيا باتوا في عداد الرهائن لدى مليشيا الحوثي الانقلابية بالعاصمة صنعاء.

وأوضح، خلال لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تستو، أن أعضاء البرلمان الموجودين في صنعاء رغم قلة عددهم الذي لا يتجاور 30 عضوا يعتبرون في عداد الرهائن لدى مليشيا الحوثي الانقلابية منذ ٤ ديسمبر/كانون الأول من عام ٢٠١٧م، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأكد الحميري أن الترتيبات جارية لانعقاد جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، خصوصا أن النصاب القانوني للانعقاد قد اكتمل.

من جانبه، بارك السفير الفرنسي الخطوات والجهود المبذولة لإعادة انعقاد جلسات مجلس النواب اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.