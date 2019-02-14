الان تتابع البيت الأبيض يؤكد أن ترامب سيعلن حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن حالة الطوارئ لتمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن سيناتور جمهوري تأكيد أن ترامب سيوقع على ميزانية الحكومة ويعلن حال الطوارئ.

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