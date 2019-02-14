دول مؤيدة لفنزويلا تندد ب"انتهاك" ميثاق الامم المتحدة

اسماء السيد - الامم المتحدة: اعلن وزير خارجية فنزويلا خورخي اريازا، يحوطه دبلوماسيون يمثلون خمسة عشر بلدا بينها روسيا وكوريا الشمالية وايران، الخميس تشكيل مجموعة في الامم المتحدة للدفاع "عن مبادىء ميثاق الامم المتحدة" التي تتعرض حاليا "للانتهاك".

واوضح السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور أن نحو خمسين بلدا انضموا الى هذه المجموعة الجديدة من أصل 193 دولة عضوا في المنظمة.

كذلك، حضر المؤتمر الصحافي للوزير الفنزويلي في مقر الامم المتحدة، قرب مدخل قاعة مجلس الامن، ممثلون لسوريا ونيكاراغوا والصين.

واوضح الوزير الفنزويلي أن الهدف هو "الدفاع عن ميثاق الامم المتحدة" و"مبادىء القانون الدولي" وخصوصا تلك المتصلة ب"سيادة" الدول واحترام "وحدة اراضيها" وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ووجوب حل الخلافات في شكل سلمي.

واعتبر أن هذه المبادىء "تنتهك في شكل صارخ وخصوصا بالنسبة الى فنزويلا"، في اشارة الى الولايات المتحدة التي لم تستبعد اللجوء الى القوة لاجبار الرئيس نيكولاس مادورو على التنحي.

وسخر الوزير من اعلان المعارض خوان غوايدو الثلاثاء ان المساعدة الانسانية الاميركية ستدخل فنزويلا في 23 الجاري، وقال "ليس هناك سوى حكومة واحدة في فنزويلا ولا يمكن فرض مهل عليها".

وسخر أيضا من الولايات المتحدة التي تفرض في رأيه "حظرا" اقتصاديا على فنزويلا وتعرض في الوقت نفسه مساعدة انسانية عليها.