اكثر من 40 مفقودا في حادث غرق على نهر النيجر

اسماء السيد - نيامى: اعلن رئيس بلدية قرية سامبيرا النيجرية الخميس ان 43 شخصا على الأقل، معظمهم من مواطني بينين "يعتبرون في عداد المفقودين"، وان اكثر من 60 آخرين أمكن انقاذهم بعد غرق قارب ينقل حمولة زائدة في نهر النيجر، على الحدود بين البلدين.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال عمر حسن، في مكان حصول المأساة، ان "اثنين وستين قد أنقذوا من الماء، ويتبين من عدد الأحذية المنتشلة ان ثلاثة واربعين آخرين مفقودون في هذا الحادث الذي وقع في وقت مبكر من صباح الأربعاء في نهر النيجر".

واوضح رئيس البلدية ان القارب الذي كان ينقل "حوالى مائة بينيني ونيجري" قد غرق في حوالى الساعة 6،00 (5،00 ت غ) "بسبب زيادة الحمولة" وإثر "هبوب رياح".

وكان القارب الذي ينقل "حمولة كبيرة من الحبوب" غادر قرية غورو-بيري البينينية متوجها الى سوق اونا في النيجر.

واضاف رئيس البلدية ان "اكثرية" الركاب هم بينينيون، لكن رعايا من فالميي، في النيجر، اكدوا ان أقاربهم أبحروا ايضا على متن هذا القارب.

واكد أن عمليات البحث التي يقوم بها رجال انقاذ من البلدين، يدعمهم عناصر من الدرك وحراس وصيادون تقليديون، لم تسفر بعد عن اي نتيجة.

واوضح مسؤول في الدرك النيجري للاذاعة النيجرية ان غرق القارب حصل "على بعد حوالى 200 متر من المكان الذي يتوجه إليه".