في البيت الأبيض.. ترامب ينفق 50 ألف دولار على رياضته المفضلة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty يمتلك ترامب عددا من نوادي الغولف داخل الولايات المتحدة

وقال المصدران لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن نظام المحاكاة الجديد حل محل آخر قديم أقل تطورا كان بنفس الغرفة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وحسبما قال مسؤول في البيت الأبيض، فإن الغرفة الجديدة كلفت ترامب 50 ألف دولار، وتم تجهيزيها خلال الأسابيع القليلة الماضية في مقر إقامته الشخصية بالمقر الرئاسي.

وأكد المسؤول للصحيفة أن ترامب دفع ثمن تطوير الغرفة الجديدة ونظام المحاكاة المتطور، من حسابه الخاص.

ويقول مساعدو ترامب إنه غالبا ما يقضي وقتا طويلا من يومه، دون اجتماعات رسمية، ويخصصها لمشاهدة التلفزيون والتغريد وعقد اجتماعات مرتجلة وإجراء مكالمات هاتفية.

ويمتلك ترامب عددا من أندية الغولف داخل الولايات المتحدة وخارجها.