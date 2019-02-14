مسؤول أميركي: ترامب سيعلن حال الطوارئ لتمويل بناء الجدار الحدودي

لفت زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الاميركي ميتش ماكونيل إلى ان "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ سيعلن حال الطوارئ لتمويل بناء الجدار مع المكسيك".

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