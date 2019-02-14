البيت الأبيض: ترامب سيوقع على ميزانية الحكومة ويعلن حال الطوارئ لتمويل بناء الجدار مع المكسيك

أفاد​البيت الأبيض​ بأن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ سيوقع على ميزانية ​الحكومة​ ويعلن حال الطوارئ الوطنية لتمويل بناء الجدار مع المكسيك".

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