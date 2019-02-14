مكتب الحص: يتمتع بصحة جيدة وما نشر عنه عار عن الصحة

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة السابق ​سليم الحص​ في بيان انه "تداولت بعض ​وسائل الاعلام​ والتواصل الإجتماعي خبرا يتعلق بصحة الرئيس سليم الحص، إن هذا الخبر عار من ​الصحة​ كليا، والرئيس الحص، هذه الهامة الوطنية الكبرى، يتمتع بصحة جيدة. ونسأل: من وراء هذا الخبر وما هي غايته منه؟".

وأضاف: "نؤكد لكل الطامحين إلى تحقيق سبق صحفي من وراء نشر مثل هذه ​الأخبار​، أن صحة الناس وأرواحهم ليست سلعة للتداول، والمكتب الاعلامي سيحمل المسؤولية لمن أطلق هذه الشائعة وتداولها ولن يسكت أبدا عنها".