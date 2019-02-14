أبو سليمان بذكرى اغتيال رفيق الحريري: تحية لروحك وكم نفتقدك

علق وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على ذكرى اغتيال رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ قائلا: "خلال مشاركتي في ذكرى استشهادك أيها الرئيس رفيق الحريري، عادت بي الذاكرة إلى سنوات مضت حيث كانت لي فرصة العمل معك والاطلاع عن قرب على رؤيتك وعصاميتك وحبك ل​لبنان​... تحية لروحك وكم نفتقدك".

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