كيدانيان: قرار السعودية من شأنه أن يعود بالفائدة على القطاع السياحي

رحب وزير السياحة أفيديس كيدانيان، في حديث إذاعي بـ"القرار السعودي الذي عبر عنه السفير وليد البخاري من السراي، والمتمثل برفع المملكة الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان"، معتبرا ان "هذا القرار من شأنه أن يعود بالفائدة على القطاع السياحي وعلى الاقتصاد، لا سيما أن السائح الخليجي هو بمثابة العمود الفقري للسياحة في لبنان".
وفي ملف النازحين، اعتبر كيدانيان ان "المبادرة الروسية والتناغم الداخلي مع هذه المبادرة المتكاملة، سيساهمان في تخفيف عبء النزوح عن لبنان".
ورأى ان "الركود الاقتصادي في لبنان، يفرض على الجميع الالتزام بمقررات سيدر واستثماراته"، مضيفا "اننا نحتاج إلى هذه الديون الجديدة التي هي ميسرة ولفترات طويلة، فلبنان إذا نجح في التعامل مع مقررات سيدر بشكل صحيح وفي الوقت عينه نجح في الاستفادة من ثروته النفطية، فإن مشاكله الاقتصادية ستحل".
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