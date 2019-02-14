دار الفتوى تنفي وفاة سليم الحص:للتحري عن اَي خبر يصدر عن دار الفتوى

نفى ​دار الفتوى​ ما نسب اليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة رئيس الحكومة السابق ​سليم الحص​. وأعلن المكتب الاعلامي في دار الفتوى انه "لم يتم اَي نعي للرئيس الحص اطال الله بعمره وتمنى المكتب الإعلامي التحري عن اَي خبر يصدر عن دار الفتوى قبل نشره فاقتضى التوضيح".

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