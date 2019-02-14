طقس بارد ماطر وعاصف أحياناً يستمر حتى نهاية الأسبوع

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن منخفضا جوّيا مصحوبا بكتل هوائية باردة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس بارد ماطر وعاصف أحياناً ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم اجمالاً مع انخفاض طفيف ب​درجات الحرارة​ خاصة على الجبال وفي الداخل ويتكون ​الضباب​ على المرتفعات.تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احياناً تتشكّل معها السيول وانجرافات في التربة خاصة خلال الليل وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تقارب ال ٧٥ كلم/س يرتفع معها موج البحر لحدود ٣ أمتار، تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١١٠٠ متر وما فوق، يتوقع حدوث بعض الأنفراجات فترة بعد الظهر.

كما توقعت ان يكون طقس السبت غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة خاصة فترة قبل الظهر مع تشكّل للسيول وانجرافات في التربة، ويتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١١٠٠ متر نهارًا وتتدنى ليلاً لتلامس ال ١٠٠٠ متر، تخف حدة ​الأمطار​ والثلوج خلال الليل. أما الأحد فيكون غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مع تساقط للثلوج بشكل متفرق على الجبال اعتباراًً من ١٠٠٠ متر، تنحسر الأمطار ليلاً ويتوقع تشكل طبقات من الجليد على ​الطرقات الجبلية​ والداخلية.