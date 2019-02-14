محافظة الجيزة: ترميم الأرصفة والطرق بـ6 شوارع حيوية بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- (أ ش أ):

انتهى حي العجوزة من أعمال ترميمات للطرق والأرصفة وتركيب بلاط الانترلوك والبلدورات بستة شوارع حيوية بنطاق الحي وذلك خلال حملات تمت على مدار الأسبوع الحالي.

وصرح رئيس حي العجوزة اللواء هاني العناني بأن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وجه برفع كفاءة الشوارع وإزالة أي مخلفات وترميم الطرق والأرصفة بنطاق الحي والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو رفع كفاءة وتطوير مختلف قطاعات الحي خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد كثافات مرورية كبيرة خلال أعمال إنشاء خط مترو الأنفاق بشارع جامعة الدول العربية.

وأشار العناني إلى أن الشوارع التي تم رفع كفاءتها هي عبد المنعم رياض، جلال الدين الحمامصي، جامعة الدول العربية، شهاب، حديقة أكتوبر، جول جمال.

وشنت إدارة الإشغالات حملة لرفع تعديات المقاهي والمحال العامة ومعارض السيارات بشوارع أحمد عرابي وشرق الترسانة والمشروع وجامعة الدول العربية ولبنان وشهاب ومدينة الإعلام وتمكنت من مصادرة المخالفات وإيداعها مخزن الحي وكلبشة السيارات المخالفة وتحرير المحاضر ضد أصحابها.

ولفت رئيس الحي إلى أنه تم رفع تراكمات قمامة ومخلفات بـ(محور 26 يوليو، ميدان لبنان من أمام مسجد الشريف حسام حتى تقاطع شارع النيل الأبيض، شارع شهاب من تقاطع شارع جامعة الدول العربية في اتجاه شارع سوريا).